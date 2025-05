OTTAWA, ON, le 23 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a fait la déclaration suivante à l'occasion de la commémoration de l'incident du Komagata Maru :

« En 1914, le navire à vapeur Komagata Maru accostait dans le port de Vancouver au terme d'une longue traversée de l'océan Pacifique. Les 376 personnes à bord, de confession sikhe, musulmane et hindoue, étaient à la recherche d'un refuge et d'une vie digne.

« Les autorités canadiennes, par la mise en application de lois discriminatoires et restrictives, leur ont toutefois refusé l'entrée au pays. Pendant deux mois, les passagers ont été détenus sur le navire, privés de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Contraints de retourner en Inde, beaucoup y ont été emprisonnés ou tués.

« La tragédie du Komagata Maru nous rappelle cruellement comment, à certaines périodes de notre histoire, le Canada n'a pas été à la hauteur des valeurs qui lui sont chères. Nous ne pouvons pas effacer le passé. Il nous faut l'affronter et agir avec détermination pour que de telles injustices ne se reproduisent jamais, et ce, tout en bâtissant un avenir plus juste où l'inclusion n'est pas qu'un slogan, mais bien une réalité concrète qui mérite d'être défendue.

« Que cet anniversaire solennel nous permette de réaliser un devoir de mémoire et une prise de conscience. Honorer le passé, c'est en tirer des leçons et, par conséquent, c'est se donner les moyens d'agir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]