24 août, 2025, 17:58 ET
OTTAWA, ON, le 24 août 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Varsovie (Pologne)
|
8 h 30
|
Le premier ministre arrivera à Varsovie, en Pologne.
|
Fermé aux médias
|
11 h 15
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
12 h 00
|
Le premier ministre fera une brève déclaration aux représentants des médias aux côtés du premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
13 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le président de la Pologne, Karol Nawrocki.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
14 h 30
|
Le premier ministre participera à une table ronde avec des chefs d'entreprise du secteur énergétique.
|
Fermé aux médias
|
17 h 00
|
Le premier ministre partira pour Berlin, en Allemagne.
|
Note à l'intention des médias :
|
