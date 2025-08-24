OTTAWA, ON, le 24 août 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Varsovie (Pologne)



8 h 30 Le premier ministre arrivera à Varsovie, en Pologne.





Fermé aux médias



11 h 15 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre 12 h 00 Le premier ministre fera une brève déclaration aux représentants des médias aux côtés du premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.





Note à l'intention des médias :

Couverture libre 13 h 00 Le premier ministre rencontrera le président de la Pologne, Karol Nawrocki.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre 14 h 30 Le premier ministre participera à une table ronde avec des chefs d'entreprise du secteur énergétique.





Fermé aux médias



17 h 00 Le premier ministre partira pour Berlin, en Allemagne.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]