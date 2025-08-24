Avis aux médias - Le lundi 25 août 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

24 août, 2025, 17:58 ET

OTTAWA, ON, le 24 août 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Varsovie (Pologne)


8 h 30            

Le premier ministre arrivera à Varsovie, en Pologne.



Fermé aux médias


11 h 15         

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

12 h 00           

Le premier ministre fera une brève déclaration aux représentants des médias aux côtés du premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

13 h 00           

Le premier ministre rencontrera le président de la Pologne, Karol Nawrocki.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

14 h 30           

Le premier ministre participera à une table ronde avec des chefs d'entreprise du secteur énergétique.



Fermé aux médias


17 h 00           

Le premier ministre partira pour Berlin, en Allemagne.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada