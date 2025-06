OTTAWA, ON, le 6 juin 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier célébreront l'Aïd al-Adha. Cette journée revêt une profonde signification pour les communautés musulmanes en ce qu'elle marque la fin du pèlerinage du Hadj.

« L'Aïd est une célébration du service et un moment axé sur la foi, la famille et la charité. Cette fête nous rappelle que nous sommes liés par une humanité commune et l'obligation sacrée de veiller sur nous-mêmes et sur les autres.

« Cette année, ce message est d'autant plus important que l'Aïd survient quatre ans jour pour jour après l'attentat terroriste perpétré contre la famille Afzaal à London, en Ontario. En rendant hommage à Salman, Madiha, Yumna et Talat, nous affirmons notre volonté de protéger les Canadiens et Canadiennes contre la haine et de défendre la possibilité qu'ils ont de pratiquer librement leur religion.

« J'espère que les Canadiens et Canadiennes qui célèbrent l'Aïd se réuniront avec leurs proches en ce jour béni. De ma famille à la vôtre, Aïd Moubarak. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]