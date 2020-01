Déclaration du premier ministre au sujet du décès du sultan Qaboos de l'Oman

OTTAWA, le 11 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du décès du sultan Qaboos de l'Oman :

« Le Canada offre ses plus sincères condoléances à la population d'Oman et à la famille royale à la suite du décès du sultan Qaboos.

« Au pouvoir depuis 1970, le sultan Qaboos est le dirigeant qui a eu le plus long mandat dans le monde arabe. Nous soulignons les efforts qu'il a déployés pour moderniser Oman, notamment en construisant de nombreuses infrastructures et en créant le rial omanais, la devise nationale d'Oman. Nous le saluons également le rôle de médiateur qu'il a constamment joué dans la région, et notamment de ses efforts pour assurer la conclusion du Plan d'action global conjoint entre l'Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis) et l'Allemagne.

« Le travail du sultan continuera d'avoir des répercussions à la fois à Oman et dans l'ensemble de la région. Nos pensées accompagnent la population d'Oman en cette période de deuil. »

