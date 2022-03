OTTAWA, ON, le 27 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du 80e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et la Pologne :

« Aujourd'hui, le Canada et la Pologne célèbrent le 80e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Depuis 80 ans, nos deux pays entretiennent des relations solides ancrées dans des valeurs communes et une riche histoire de coopération militaire en faveur de la réalisation de nos engagements communs en matière de paix, de sécurité, de liberté et de démocratie.

« En ce jour, en 1942, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, Wiktor Podoski a présenté ses lettres de créance en tant qu'envoyé polonais au Canada. La Pologne est depuis devenue un ami, un partenaire et un allié proche.

« Aujourd'hui, nos pays continuent de renforcer leurs liens et de collaborer à l'égard de priorités communes, notamment en restant unis dans leur condamnation de l'agression actuelle de la Russie contre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et en collaborant étroitement à l'intervention humanitaire internationale. La Pologne a joué un rôle important dans la réponse à cette nouvelle invasion de l'Ukraine. Nous remercions la Pologne et le peuple polonais pour les efforts remarquables qu'ils ont déployés afin d'accueillir plus de deux millions d'Ukrainiens au cours du dernier mois. Ces efforts témoignent du dévouement, de la force et de la bonne volonté des Polonais.

« Au cours de ma récente visite en Pologne au début du mois, j'ai rencontré le président Andrzej Duda. Nous avons discuté des enjeux liés à la sécurité et à la défense régionale en Europe de l'Est, ainsi que de la nécessité de resserrer encore davantage la pression économique et diplomatique sur la Russie. J'ai réitéré le soutien du Canada à la Pologne, qui est aux prises avec d'importants défis humanitaires en raison de la crise des réfugiés. Nous avons également exploré les occasions d'élargir la relation commerciale bilatérale au profit des populations du Canada et de la Pologne.

« Aujourd'hui, plus de 1,1 million de Canadiens d'origine polonaise résident au Canada. Cet anniversaire important est l'occasion de réfléchir aux réussites et à l'évolution de nos relations et de reconnaître les contributions importantes des Canadiens d'origine polonaise qui ont permis - et permettent encore - au Canada d'être le pays fort, diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui.

« Nos deux pays continueront de travailler en étroite collaboration à l'égard de nos priorités communes, notamment au sein de plusieurs organisations internationales, comme l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et les Nations Unies. Le Canada a été le premier pays de l'OTAN à approuver l'adhésion de la Pologne à l'Alliance. Nos pays continuent de servir ensemble, notamment au sein du groupement tactique multinational de l'OTAN en Lettonie, dirigé par le Canada, afin d'assurer la paix et la stabilité en Europe.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux au peuple polonais, aux Canadiens d'origine polonaise et à tous ceux qui soulignent l'événement. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir meilleur pour tous. »

