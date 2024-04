OTTAWA, ON, le 13 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet des attaques lancées par le régime iranien contre Israël :

« Le Canada condamne sans équivoque les attaques aériennes que l'Iran a lancées contre Israël. Nous sommes solidaires d'Israël. Après avoir appuyé l'attaque brutale du Hamas le 7 octobre dernier, le régime iranien, par ces nouvelles actions, va déstabiliser davantage la région et rendre plus difficile l'établissement d'une paix durable.

« Ces attaques démontrent une fois de plus le mépris du régime iranien pour la paix et la stabilité dans la région. Nous soutenons le droit d'Israël de se défendre et de défendre sa population contre ces attaques.

« Je reçois des mises à jour régulières de la conseillère à la sécurité nationale et au renseignement, du chef d'état-major de la défense et du greffier du Conseil privé, à mesure que la situation évolue. Nous sommes en étroite communication avec nos alliés, et nous continuerons à suivre la situation de près. »

