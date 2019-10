Déclaration du premier ministre au sujet de la sélection de la première ministre des Territoires du Nord-Ouest

OTTAWA, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la sélection de Caroline Cochrane en tant que première ministre des Territoires du Nord-Ouest :

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter Caroline Cochrane d'avoir été choisie par ses pairs pour diriger le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

« Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec la première ministre Cochrane et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de répondre aux besoins et aux priorités des citoyens du Nord. Ensemble, nous allons rendre la vie des familles plus abordable et faciliter leurs démarches pour se trouver un chez-soi. Nous allons également fournir de l'énergie propre à un plus grand nombre de communautés et les raccorder au réseau Internet à haute vitesse fiable dont elles ont besoin pour s'offrir un avenir meilleur.

« Je tiens à remercier chaleureusement Bob McLeod pour ses années de service à titre de premier ministre des Territoires du Nord-Ouest. Je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : media@pmo-cpm.gc.ca

Related Links

http://pm.gc.ca/