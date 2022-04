OTTAWA, ON, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la prochaine visite au Canada de Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles :

« Ce printemps, le Canada aura le plaisir d'accueillir Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la région de la capitale nationale et dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette visite sera une merveilleuse occasion pour eux de voir en personne la diversité et la gentillesse des Canadiens et la beauté des nombreux paysages naturels qui font notre fierté.

« Cette année, les Canadiens et les habitants de tout le Commonwealth célèbrent le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II, qui marque le 70e anniversaire de son accession au trône. La visite royale, qui coïncide avec ce jalon historique, sera l'occasion pour Leurs Altesses Royales de prendre part à diverses initiatives visant à rendre hommage au service de la Reine et à son dévouement envers notre pays et de rencontrer des Canadiens remarquables qui contribuent à améliorer la vie de nos communautés.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi sommes impatients d'accueillir Leurs Altesses Royales et de leur montrer certaines des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes fiers d'être Canadiens. »

