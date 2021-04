OTTAWA, ON, le 6 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le troisième anniversaire du tragique accident d'autobus des Broncos de Humboldt :

« Il y a trois ans, 16 personnes ont perdu la vie et 13 autres ont été blessées lorsqu'un autobus transportant l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt a été impliqué dans un accident tragique sur une autoroute de la Saskatchewan.

« En cet anniversaire solennel, nous nous souvenons de ceux qui nous ont quittés trop tôt. Nous pensons aussi à leurs proches et à tous ceux dont la vie a été bouleversée à jamais en ce jour tragique. Nous les accompagnons dans leur deuil alors qu'ils continuent à réapprendre à vivre avec leur douleur, leur colère et leur chagrin.

« Nous rendons également hommage aux premiers intervenants - la GRC, l'équipe d'intervention provinciale de la Saskatchewan et le personnel médical - qui se sont rendus sur les lieux de l'accident avec courage et professionnalisme.

« Ce qui s'est passé ce jour-là a laissé des cicatrices qui ne se refermeront jamais complètement. Mais, malgré la douleur, tous les Canadiens se sont unis. D'un bout à l'autre du pays, des gens ont placé des bâtons de hockey sur leur perron pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie. Dans les semaines et les mois qui ont suivi la tragédie, ils ont également fait des dons généreux aux familles de Humboldt, contribuant ainsi à l'une des campagnes de collecte de fonds en ligne les plus réussies de l'histoire. Cette remarquable démonstration de soutien et de compassion demeure une source d'inspiration, alors que nous continuons d'unir nos forces pour lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19.

« J'espère que tous les Canadiens prendront un moment aujourd'hui pour se souvenir de ceux que nous avons perdus et pour penser à tous ceux dont la vie a été changée à jamais. Au cours des trois dernières années, certains survivants de l'accident ont réappris à parler, à marcher et à patiner. D'autres ont obtenu leur diplôme d'études secondaires et sont entrés à l'université. À eux et à tous ceux qui continuent à se rétablir et à rebâtir leur vie : vous êtes un exemple éloquent de résilience pour nous tous - vous êtes la force de Humboldt. »

