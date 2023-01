OTTAWA, ON, le 15 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Thaï Pongal :

« Cette semaine, les communautés tamoules au Canada et ailleurs dans le monde célébreront le Thaï Pongal, la fête des récoltes.

« Durant cette fête de quatre jours, familles et amis se réunissent afin de remercier la nature pour l'abondance des récoltes de l'année. Les communautés tamoules du monde entier célèbrent cet événement ensemble et partagent le pongal, un mets traditionnel sucré ou salé fait de riz au lait.

« En janvier, nous soulignons également le Mois du patrimoine tamoul au Canada, l'occasion de souligner la culture et le patrimoine tamouls. Ceci est aussi une occasion de reconnaître les contributions continues des Canadiens d'origine tamoule à l'édification d'un Canada meilleur, plus fort et plus inclusif.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos vœux de paix et de santé à tous ceux qui célèbrent le Thaï Pongal au Canada et à travers le monde.

« Iniya Thai Pongal Valthukkal. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]