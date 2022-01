OTTAWA, ON, le 14 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Thaï Pongal :

« Cette semaine, la communauté tamoule au Canada et à travers le monde célébrera le Thaï Pongal, la fête des récoltes.

« Le Thaï Pongal est une période de joie, de célébrations et de communauté. Traditionnellement, familles et amis se réunissent afin de rendre grâce pour l'abondance des récoltes et de partager le Pongal, un pouding au riz sucré. Cette année encore, les festivités pourraient prendre un aspect différent, alors que nous continuons de lutter contre la pandémie de COVID-19. Cependant, je sais que les Canadiens tamouls sauront trouver des moyens d'incarner les valeurs de paix, d'unité et de compassion qui sont au cœur de la célébration du Thaï Pongal.

« En janvier, nous soulignons également le Mois du patrimoine tamoul au Canada. Il offre à tous les Canadiens l'occasion de réfléchir à la riche histoire de la communauté tamoule ainsi qu'à sa résilience et à sa force. Ce mois nous offre également l'occasion de reconnaître et de célébrer les nombreuses contributions que les Canadiens tamouls ont apportées, et continuent d'apporter, au tissu social, économique et culturel de notre pays. Ensemble, nous allons bâtir un Canada plus fort, plus juste et plus inclusif.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons de joyeuses festivités à tous ceux qui célèbrent le Thaï Pongal au Canada et à travers le monde.

« Iniya Thai Pongal Nalvazhthukkal. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

