OTTAWA, ON, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Thaï Pongal :

« Aujourd'hui, les communautés tamoules du Canada et du monde entier marqueront le début du Thaï Pongal, qu'on appelle également la fête des récoltes.

« À l'occasion du Thaï Pongal, familles et amis se rassemblent afin de manifester leur reconnaissance pour l'abondance des récoltes et de regarder l'avenir avec espoir. C'est un moment de joie, de paix et d'esprit communautaire qui se caractérise notamment par la préparation du pongal. Ce plat traditionnel fait de riz au lait symbolise la chance et la prospérité pour l'année qui vient.

« En janvier, le Canada célèbre également le Mois du patrimoine tamoul, qui nous donne l'occasion de réfléchir à la riche histoire, à la résilience et à la force des Canadiens d'origine tamoule. Notre pays accueille l'une des plus importantes diasporas tamoules du monde, dont les membres continuent de contribuer à rendre le Canada plus diversifié, plus prospère et plus inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un heureux Thaï Pongal à tous ceux qui le célèbrent.

« Iniya Thai Pongal Valthukkal. »

