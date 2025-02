OTTAWA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du ramadan :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés musulmanes du Canada et du monde entier marqueront le début du mois béni du ramadan.

« Au cours des prochaines semaines, familles et amis se réuniront dans les foyers et les mosquées afin de prier. Après avoir jeûné du lever au coucher du soleil, ils partageront un repas du soir traditionnel appelé l'iftar. Pour les pratiquants, il s'agit d'un moment sacré de réflexion et de célébration.

« Ce mois sacré arrive à un moment particulièrement difficile, alors que la crise humanitaire à Gaza se poursuit. Le Canada réaffirme son soutien à un cessez-le-feu durable à Gaza, à la libération de tous les otages restants et à l'accès sûr et sans entrave des civils à l'aide humanitaire.

« Durant le ramadan, prenons également le temps de saluer les contributions inestimables que près de 1,8 million de musulmans résidant au Canada apportent chaque jour à notre pays. D'un océan à l'autre, ils enrichissent nos communautés et contribuent à rendre le Canada plus prospère, plus diversifié et plus inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un ramadan béni et paisible à tous ceux qui l'observent.

« رمضان مبارك

« Ramadan Mubarak. »

