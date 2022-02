Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An vietnamien

OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An vietnamien :

« Cette semaine, les communautés vietnamiennes au Canada et à travers le monde célébreront le Nouvel An lunaire, appelé aussi Tết Nguyên Đán, et l'arrivée de l'année du Tigre.

« Tết Nguyên Đán, plus communément appelé Tết, est la fête la plus importante de l'année pour les communautés vietnamiennes. Moment de renouveau, elle célèbre le début d'une nouvelle année et l'arrivée du printemps. C'est aussi l'occasion de réfléchir aux défis et aux succès de l'année écoulée et d'envisager l'année à venir avec optimisme, joie et espoir.

« Pour marquer la nouvelle année, familles et amis se réunissent traditionnellement pour rendre hommage à leurs ancêtres, partager un repas spécial et échanger des cadeaux, des souhaits et leurs meilleurs vœux pour l'année à venir. Cette année encore, les festivités pourraient prendre un aspect différent, alors que nous continuons de suivre les consignes de santé publique pour nous protéger mutuellement et protéger nos communautés. Mais nous pouvons toujours nous inspirer des valeurs que symbolise le tigre, soit la force et le courage. Ces valeurs ont guidé les Canadiens dans des moments difficiles, et je sais qu'elles continueront d'être une source d'inspiration pour l'avenir.

« Le Nouvel An vietnamien est l'occasion de célébrer les nombreuses contributions que les Canadiens d'origine vietnamienne ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays, y compris aux premières lignes de la pandémie. C'est aussi une chance pour nous tous d'en apprendre davantage sur leurs riches culture, coutumes et traditions, qui contribuent à faire du Canada un pays plus fort, plus diversifié et plus dynamique où vivre. La diversité est la force de notre pays et, ensemble, nous continuerons de bâtir un Canada meilleur, plus juste et plus inclusif.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite à tous ceux qui célèbrent cette occasion santé, bonne fortune et prospérité durant l'année du Tigre.

« CHÚC MỪNG NĂM MỚI »

