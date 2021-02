OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An vietnamien, appelé aussi Tết Nguyên Đán :

« Cette semaine, les communautés vietnamiennes au Canada et à travers le monde célébreront le Nouvel An lunaire, et l'arrivée de l'année du Buffle.

« Tết est le moment de réfléchir aux réussites et aux défis de l'année qui s'achève et de célébrer les nouveaux départs. Traditionnellement, familles et amis se réunissent pour rendre hommage à leurs ancêtres, partager un repas spécial et échanger leurs meilleurs vœux pour l'année à venir. Même si les célébrations seront différentes cette année en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, nous pouvons toujours nous inspirer des valeurs que représente le buffle, soit le travail acharné, la force et la persévérance.

« Depuis le début de la pandémie, les Canadiens d'origine vietnamienne contribuent à l'effort collectif de nombreuses manières, notamment en faisant don d'équipements de protection individuelle, en aidant leurs voisins et en suivant les directives de santé publique. Je vous remercie tous des efforts que vous avez déployés pour nous garder en santé et en sécurité.

« Tết est également l'occasion de célébrer les importantes contributions que les Canadiens d'origine vietnamienne ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays. Profitons de cette période de célébration pour nous rappeler que nous devons continuer de lutter contre le racisme envers les communautés asiatiques qui existe encore aujourd'hui. En éliminant le racisme et la discrimination sous toutes ses formes, nous pouvons bâtir un Canada plus fort, plus juste et plus équitable pour tous.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons santé, bonheur et bonne fortune à tous ceux qui célèbrent cette occasion.

« Chúc mừng năm mới. »

« Ch-ook moo-n na moy. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/