« La fête du printemps est une occasion de tourner notre regard vers l'avenir avec espoir et optimisme. Traditionnellement, familles et amis se réunissent pour marquer le début de deux semaines de célébrations durant lesquelles sont organisés des festins et des défilés. Les célébrations seront différentes cette année en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, mais nous pourrons nous appuyer sur les valeurs que représente le buffle, soit le travail acharné, la persévérance et l'honnêteté, pour nous aider à aller de l'avant en ces temps difficiles.

« Depuis des générations, les Canadiens d'origine chinoise apportent des contributions importantes à toutes les communautés au pays. Cette année ne fait pas exception. Beaucoup d'entre eux ont travaillé aux premières lignes de la pandémie mondiale de COVID-19 pour nous garder en santé et en sécurité. Les organisations communautaires chinoises au Canada ont également contribué à la lutte contre ce virus et à l'aide apportée à tous les Canadiens, notamment en faisant don d'équipements de protection individuelle et en soutenant les aînés. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de souligner ces efforts ainsi que tous les autres déployés par les Canadiens d'origine chinoise pour faire du Canada un pays meilleur pour tous.

« Le Nouvel An chinois est aussi l'occasion de reconnaître que le racisme envers les Asiatiques existe toujours au Canada. Ensemble, réaffirmons notre engagement à bâtir un Canada plus inclusif, à célébrer la diversité qui fait notre force et à continuer de lutter contre la discrimination et la haine sous toutes ses formes.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons santé, bonheur et bonne fortune à tous ceux qui célèbrent cette occasion.

« Nián Kuài Lè! Sun Nin Fai Lok! »

