OTTAWA, ON, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs :

« Aujourd'hui, nous célébrons le début du Mois de l'histoire des Noirs, qui nous donne l'occasion de rendre hommage à l'héritage passé et présent des Noirs au Canada. Ce mois nous permet aussi de réfléchir aux nombreuses contributions qu'ils ont apportées à notre pays.

« Février 2021 marque le 25e anniversaire du jour où Jean Augustine, la première femme noire élue à la Chambre des communes, a déposé une motion visant à faire de février le Mois de l'histoire des Noirs. Cette année marque également le 75e anniversaire de la résistance de Viola Desmond face à la ségrégation en Nouvelle-Écosse et de son combat contre l'injustice.

« Les Noirs ont contribué à façonner notre histoire et notre identité collective. À travers le pays, ils se sont levés pour agir comme leaders au sein de nos communautés. Malgré tout ça, le racisme systémique à l'égard des Noirs existe encore au Canada. Cela nuit à leur parcours professionnel et cause une douleur profonde. Chaque jour, dans nos communautés, bon nombre d'entre eux font encore face à la discrimination, à la haine et au manque d'opportunités et de ressources. Il faut que cela cesse.

« Le thème de cette année - L'avenir, c'est maintenant - nous rappelle l'importance d'en apprendre davantage sur le vécu des Noirs au Canada, de reconnaître et d'éliminer les injustices ainsi que de rebâtir en mieux ensemble, particulièrement durant notre relance à la suite de la pandémie mondiale de COVID-19. De plus, il nous donne l'occasion de souligner le rayonnement incroyable des jeunes Noirs qui sont descendus dans la rue l'année dernière afin de réclamer du changement et qui continuent de lutter pour faire une différence. Nous avons senti leur colère, leur douleur et leur frustration. Nous avons entendu leur appel à la responsabilité, à la justice et à l'égalité. La pandémie a mis encore plus en évidence les disparités sociales, sanitaires et économiques dont souffrent les Canadiens racisés, les minorités religieuses et les peuples autochtones. Nous savons qu'il faut agir maintenant pour résoudre ces enjeux complexes et de longue date.

« Nous avons pris des mesures concrètes afin de fournir les outils nécessaires aux communautés noires à travers le pays. Nous faisons donc des investissements qui visent à renforcer leurs capacités, à éliminer les causes profondes des inégalités et à bâtir une économie qui profite à tous. L'année dernière, nous avons lancé le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada, dans lequel nous investissons jusqu'à 93 millions de dollars pour favoriser l'accès équitable des propriétaires d'entreprise et entrepreneurs des communautés noires à des opportunités de soutien, tout en les aidant à se remettre de la pandémie et à faire croître leurs entreprises. Dans le cadre de notre stratégie de lutte contre le racisme, nous continuerons aussi de nous attaquer au racisme envers les Noirs et aux inégalités systémiques au Canada, notamment au sein de notre système de justice pénale. Il reste encore du travail à faire, et le gouvernement reste déterminé à l'accomplir.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à participer aux activités offertes en ligne dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. Elles nous permettront de réfléchir aux défis et aux réalisations des Noirs au pays, et de nous renseigner davantage sur le rôle qu'ils continuent de jouer pour bâtir un Canada plus fort, plus juste et plus inclusif. Nous resterons à l'écoute des communautés et continuerons de combattre le racisme envers les Noirs ainsi que toutes les formes de racisme, de discrimination et de xénophobie. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/