Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs :

« Nous marquons aujourd'hui le début du Mois de l'histoire des Noirs, une occasion de rendre hommage à la culture et à la résilience des Canadiens noirs et de souligner leurs réalisations.

« Dans des communautés d'un bout à l'autre du Canada, des dirigeants, des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs et des militants noirs ont façonné l'histoire de notre pays et demeurent encore aujourd'hui une source d'inspiration pour l'avenir. Les Canadiens noirs ont ouvert la voie dans la lutte pour la justice, l'innovation et le progrès, qu'il s'agisse du chemin de fer clandestin, qui a amené au Canada des personnes en quête de liberté, ou de pionniers tels que Jean Augustine et Lincoln Alexander.

« Le thème de cette année, "L'héritage et le leadership des personnes noires : célébrer l'histoire canadienne et inspirer les générations futures", nous rappelle que les histoires des Canadiens noirs continuent de s'écrire chaque jour : le défenseur de l'équité raciale, l'entrepreneur qui crée une entreprise prospère, l'artiste qui utilise sa voix pour susciter le changement - ces contributions continuent de façonner le Canada pour le meilleur.

« Aujourd'hui comme hier, les obstacles auxquels se heurtent les Canadiens noirs sont trop nombreux. C'est pourquoi, l'année dernière, le gouvernement du Canada a prolongé jusqu'en 2028 les efforts qu'il déploie dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies et salué l'adoption d'une seconde décennie internationale, qui se déroulera de janvier 2025 à décembre 2034. Cette prolongation nous permet d'investir davantage dans des programmes dirigés par des Noirs, de promouvoir la justice raciale et de créer des opportunités pour les Canadiens noirs.

« À ce jour, nous nous sommes engagés à injecter plus de 1 milliard de dollars dans des initiatives en soutien aux communautés noires. Nous avons notamment investi dans l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, qui a soutenu plus de 2 700 projets visant à faire croître des organismes de bienfaisance et à but non lucratif dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs. Afin d'éliminer les obstacles et les injustices systémiques en mettant fin à la surreprésentation des communautés noires dans le système judiciaire, nous avons élaboré la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. De plus, par le biais du Fonds pour la santé mentale des communautés noires, nous aidons les Canadiens noirs à renforcer les connaissances, les capacités et les programmes axés sur la culture afin d'améliorer la santé mentale de leurs communautés. Enfin, par l'entremise du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs et du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, nous contribuons à améliorer la situation sociale et économique au sein des communautés noires et favorisons la croissance et la réussite actuelles et futures des entreprises appartenant à des personnes noires.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tout le monde à se renseigner davantage sur l'histoire des Canadiens noirs, à réfléchir aux défis auxquels ils font face et à célébrer leurs réalisations. Renouvelons notre engagement à bâtir un pays où chaque Canadien a la possibilité de réussir et de faire entendre sa voix. »

