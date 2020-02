Déclaration du premier ministre à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs

OTTAWA, le 1er févr. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs :

« Aujourd'hui, nous célébrons le début du Mois de l'histoire des Noirs et rendons hommage à l'héritage des Canadiens noirs. Le thème de cette année - Canadiens d'ascendance africaine : Guidés par le passé, marchons vers l'avenir - nous rappelle qu'il faut d'abord réfléchir à notre passé si nous voulons bâtir un avenir meilleur.

« C'est l'occasion d'en apprendre davantage sur le rôle important que les personnes d'origine africaine ont joué dans notre histoire. À maintes reprises, les Canadiens noirs ont fait preuve de courage, de résilience et de leadership pour faire face à l'adversité.

« William Hall a été le premier Canadien et le premier Noir à recevoir la Croix de Victoria. Pendant qu'il servait à bord du HMS Shannon, il s'est joint à une force de relève qui avait été envoyée pour protéger une garnison britannique. La garnison a été attaquée, et il était le dernier survivant. Dans un acte de bravoure remarquable, il a continué à se battre seul, jusqu'à ce que les renforts arrivent.

« Mary Ann Shadd Cary était une éducatrice, une éditrice et une abolitionniste. Elle a ouvert une école interraciale pour les réfugiés noirs à Windsor et est devenue la première femme noire rédactrice en chef en Amérique du Nord lorsqu'elle a cofondé l'hebdomadaire The Provincial Freeman dans les années 1850.

« Devon Clunis, qui a quitté la Jamaïque pour le Canada à l'âge de 12 ans, est entré au Service de police de Winnipeg en 1987. Après 25 ans de service, il a été assermenté à titre de chef de police et est devenu le premier Canadien noir à occuper ce poste.

« Même si ces Canadiens ont contribué à bâtir la société plus diversifiée et plus inclusive que nous connaissons aujourd'hui, trop de gens sont encore victimes de racisme et de discrimination systémiques. En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à défendre les droits de la personne et à lutter contre le racisme sous toutes ses formes, au pays et à travers le monde.

« Pour souligner la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, nous nous sommes également engagés à investir dans des projets qui célèbrent les communautés noires au Canada, partagent leur savoir et renforcent leurs capacités. En écoutant mieux les communautés et les activistes, nous pouvons combattre le racisme envers les Noirs et donner à tous les Canadiens la chance de réussir.

« Ce mois-ci, célébrons les contributions des Canadiens noirs et apprenons à mieux connaître leurs expériences, passées et présentes. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/