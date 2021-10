OTTAWA, ON, le 1er oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois de l'histoire des femmes :

« Depuis longtemps, les femmes nous montrent la voie à suivre pour créer un Canada meilleur, plus inclusif et plus égalitaire. Durant le Mois de l'histoire des femmes, nous célébrons les contributions des Canadiennes dans l'édification du pays que nous connaissons aujourd'hui.

« Le thème de cette année, Les femmes qui marquent l'histoire aujourd'hui, vise à saluer les femmes qui exercent une profonde influence sur notre pays aujourd'hui, y compris dans la lutte contre la COVID-19 et dans notre cheminement vers la réconciliation. Qu'elles soient professionnelles en soins de santé mentale, infirmières, médecins, enseignantes, scientifiques ou membres des Forces armées canadiennes, les femmes de tous les horizons restent de puissants vecteurs de changement et continuent d'inspirer les prochaines générations à lutter pour un monde plus égalitaire. Cet été, les Canadiens ont aussi regardé avec fierté leurs athlètes paralympiques et olympiques écrire l'histoire grâce à leurs nombreux exploits athlétiques à Tokyo.

« Au cours de la dernière année et demie, la pandémie a menacé de mettre un frein à certains progrès que les femmes ont réalisés au cours des dernières décennies. De nombreuses femmes ont subi une perte d'emploi ou une réduction de leurs heures de travail. Dans des communautés à travers le pays, une augmentation du travail non rémunéré lié aux soins à domicile a pesé lourdement sur les femmes, ce qui a conduit certaines d'entre elles à quitter leur emploi pour prendre soin de leur famille. Cela a donné lieu à une récession au féminin qui a exacerbé les iniquités et les injustices qui touchent les femmes dans notre société, particulièrement parmi les personnes et les groupes marginalisés. Nous devons nous servir des leçons tirées de cette pandémie et travailler ensemble à générer une relance plus solide et plus inclusive.

« Le gouvernement du Canada est fermement résolu à rendre notre économie et notre marché du travail plus résilients ainsi qu'à protéger les parents - particulièrement les mères - contre ces phénomènes à l'avenir. Nous investissons jusqu'à 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour aider les familles à avoir accès à des services de garde abordables dans le cadre du plan d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pancanadien. Ce plan offre aux femmes l'occasion de réintégrer le marché du travail en sachant que leurs enfants profitent de services de garde de grande qualité. Nous nous attaquons également aux enjeux liés à l'égalité des sexes par le biais du Groupe de travail sur les femmes dans l'économie. Ce groupe diversifié de femmes canadiennes formule des conseils quant aux mesures concrètes que le gouvernement du Canada peut mettre en œuvre afin de mieux soutenir la participation des femmes à l'économie. Leurs idées et leur savoir-faire nous aident à éliminer les obstacles systémiques et les iniquités qui visent les femmes dans le marché du travail.

« Sur la scène internationale, le Canada continue de prôner l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le cadre de notre Politique d'aide internationale féministe. Plus tôt cette année, nous avons annoncé de nouveaux engagements et de nouveaux fonds pour nous attaquer aux obstacles persistants qui visent l'égalité des sexes dans le monde. Cela comprend la lutte contre les inégalités qui existent dans le travail rémunéré et non rémunéré liés aux soins dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire afin de faciliter la pleine participation des femmes à l'économie, à l'éducation et à la vie publique. Nous continuerons à appuyer et à faire progresser des initiatives qui favorisent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le monde entier.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi invitons les Canadiens à utiliser le mot-clic #MoisHistoireDesFemmes pour se renseigner davantage à ce sujet et pour célébrer les importantes contributions que les femmes ont apportées, et continuent d'apporter dans l'édification de notre société. Continuons de travailler ensemble pour faire du Canada un endroit meilleur, plus juste et plus diversifié où vivre. »

