OTTAWA, ON, le 1er oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois de l'histoire des femmes :

« L'histoire canadienne a été écrite par des pionnières qui se sont battues pour améliorer de façon concrète nos communautés, notre société et notre pays. Tout au long du Mois de l'histoire des femmes, nous rendons hommage à ces femmes inspirantes d'hier et d'aujourd'hui tout en continuant à travailler fort afin de bâtir un monde plus juste et plus équitable.

« Le thème de cette année, "À travers son regard : Célébrons la diversité au féminin", souligne l'importance de reconnaître les réalisations et les contributions de femmes de divers horizons, qu'il s'agisse de susciter le changement dans le monde politique ou de faire des découvertes révolutionnaires en science. J'invite tous les Canadiens à explorer la galerie virtuelle Femmes d'influence au Canada et à en apprendre davantage sur ces femmes courageuses et extraordinaires telles que Nellie J. Cournoyea, la première femme autochtone à avoir dirigé un gouvernement provincial ou territorial au Canada, et Jean Augustine, la première Canadienne noire élue à la Chambre des communes, il y a 30 ans.

« De nos jours, on observe un taux d'emploi record chez les Canadiennes grâce en partie à notre nouveau système de garde d'enfants, qui a déjà permis d'augmenter le nombre de places en garderie et de réduire les frais d'au moins 50 % et qui offrira dans les prochaines années des services de garderie à 10 $ par jour aux familles de partout au pays. Nous continuons d'appuyer les femmes, dont les nouvelles arrivantes racisées, pour qu'elles puissent participer pleinement à l'économie canadienne. Pour ce faire, nous avons financé, l'an dernier, la prolongation de l'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées, qui soutient des programmes aidant les femmes racisées d'un bout à l'autre du pays à surmonter des obstacles en milieu de travail, à trouver un emploi valorisant et à cheminer dans leur carrière. De plus, grâce à la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, nous continuons à faire progresser l'autonomisation économique des femmes en améliorant leur accès aux ressources dont elles ont besoin pour démarrer et faire croître leur entreprise.

« Quand les femmes réussissent, nous réussissons tous. Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à raconter, avec le mot-clic #MoisDeLHistoireDesFemmes, l'histoire de celles qui ont changé le cours de leur vie. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus inclusif, équitable et juste, pour le bien des prochaines générations. »

