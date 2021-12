Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jubilé d'or des Émirats arabes unis

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jubilé d'or des Émirats arabes unis :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Émiriens au Canada et à travers le monde ainsi qu'aux résidents des Émirats arabes unis pour marquer le 50e anniversaire de la fondation du pays, qu'on appelle également la Fête nationale des Émirats.

« Au cours des 50 dernières années, le monde a été témoin de la transformation économique, sociale et culturelle des Émirats. Aujourd'hui, le pays est un carrefour dynamique reliant le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud et d'autres parties du monde en matière de culture, de commerce, de finances et de tourisme. Plus de 40 000 Canadiens vivent aux Émirats et contribuent à la réussite du pays. Pour leur part, plus de 6 000 Émiriens se sont établis au Canada et nous font bénéficier des contributions qu'ils apportent à notre pays.

« Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Canada et les Émirats en 1974, les Émirats sont devenus le premier marché d'exportation en importance du Canada au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Notre étroite relation est axée sur la création de prospérité pour les populations des deux pays, le renforcement de la sécurité régionale et mondiale et la contribution au développement économique et social d'autres pays, notamment en cherchant à accroître l'autonomisation des femmes et des filles et le respect des droits de la personne. De plus, le Canada et les Émirats sont partenaires au sein de plusieurs organisations internationales, notamment les Nations Unies, la Francophonie et l'Organisation mondiale du commerce.

« Cette année marque également l'atteinte d'importants jalons pour les Émirats. Durant la dernière année, en collaborant pour surmonter les défis liés à la pandémie, nous avons constaté l'importance de notre partenariat stratégique. Les Émirats restent au sommet du classement mondial pour les taux de vaccination contre la COVID-19, contribuant ainsi à la lutte mondiale contre le virus. En 2021, la sonde martienne Hope des Émirats a réussi à atteindre l'orbite de la planète dans ce qui est devenu la première mission interplanétaire du monde arabe. Le Canada et les Émirats continuent de chercher à mettre en œuvre leurs objectifs communs en matière d'utilisation pacifique et d'exploration de l'espace.

« Après un report d'un an en raison de la pandémie, le Canada est fier de participer à l'Expo 2020 de Dubaï, qui se déroule jusqu'au 31 mars 2022. L'exposition offre à notre pays, aux Émirats et au monde une occasion unique de se rassembler afin de célébrer la diversité du monde ainsi que tout ce qui nous unit. C'est également une occasion de collaborer sur les défis les plus pressants de notre planète. La participation du Canada reflète l'étroite relation qu'il entretient avec les Émirats ainsi que les liens économiques et culturels qui unissent nos deux pays. L'exposition jette également les bases d'une collaboration accrue au cours des prochaines années.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à célébrer nos liens avec les Émirats et leurs citoyens. J'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui marquent le Jubilé d'or des Émirats ici, au Canada, et partout dans le monde. Nous sommes impatients de célébrer les 50 prochaines années de notre partenariat stratégique et des liens qui unissent les populations de nos deux pays.

« كلّ عام وشعب الإمارات العربية المتحدّة بألف خير وسلامة. »

