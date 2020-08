OTTAWA, ON, le 15 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le 75e Jour national de la libération de la Corée :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés coréennes au Canada et à travers le monde pour célébrer le 75e Jour national de la libération de la Corée.

« En ce jour en 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale a mis un terme à 35 ans d'occupation en Corée. Depuis, les Sud-Coréens célèbrent le Jour de la libération, qu'ils appellent Gwangbokjeol ou "le retour de la lumière". Cette nouvelle lumière a éclairé la voie qui a permis à la Corée du Sud de devenir le pays dynamique et prospère qu'elle est aujourd'hui.

« Aujourd'hui, nous célébrons également l'amitié étroite entre le Canada et la Corée du Sud. Les relations que nous avons forgées quand nous avons combattu côte à côte durant la guerre de Corée continuent de se renforcer. Cela est dû aux liens culturels, commerciaux et communautaires qui unissent notamment les gens de Taebaek à ceux de Toronto et les résidents de Cheonan à ceux de Coquitlam. Ces liens sont au cœur d'un partenariat axé sur les valeurs démocratiques, la primauté du droit et le commerce libre et ouvert.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à reconnaître les réalisations de la Corée du Sud au cours des 75 dernières années et à célébrer les contributions que les Canadiens d'origine coréenne apportent à notre pays. »

