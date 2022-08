OTTAWA, ON, le 15 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour national de la libération de la Corée :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés coréennes du Canada et du monde entier pour marquer le 77e anniversaire de l'indépendance de la Corée.

« Également appelé le Gwangbokjeol ou "Jour de restauration de la lumière", le Jour national de la libération de la Corée commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération de la péninsule coréenne après 35 ans d'occupation japonaise. Exactement trois années plus tard, le 15 août 1948, la République de Corée était officiellement instaurée et le pays s'engageait sur la voie qui lui permettrait de devenir la démocratie dynamique et prospère que nous connaissons aujourd'hui.

« Aujourd'hui, nous célébrons les liens solides qui unissent le Canada et la République de Corée, notamment ceux que les deux pays ont forgés en combattant côte à côte lors de la guerre de Corée. Les liens qui se sont noués entre nos populations viennent renforcer encore davantage notre amitié et notre partenariat. Ainsi, nous avons travaillé ensemble pour mettre en place l'Accord de libre-échange Canada-Corée, le premier accord de libre-échange bilatéral du Canada dans la région indo-pacifique. De plus, nous partageons un engagement indéfectible envers la démocratie, la primauté du droit, la stabilité régionale et le commerce international libre et ouvert. L'an prochain, nos pays célébreront les 60 ans de nos relations diplomatiques - un anniversaire marquant qui nous permettra de resserrer encore davantage notre partenariat stratégique.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à prendre conscience des nombreuses contributions que les Canadiens d'origine coréenne ont apportées, et continuent d'apporter à notre pays. J'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour national de la libération de la Corée au Canada et ailleurs dans le monde. »

