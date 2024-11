OTTAWA, ON, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du jour du Souvenir :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux Canadiens qui ont servi et défendu notre pays. Nous partageons leurs récits de bravoure incomparable. Nous nous souvenons.

« Depuis des générations, les Canadiens répondent à l'appel du devoir. Dans les tunnels et les tranchées de Vimy. Sur les plages de Dieppe et de Normandie. Dans les montagnes de l'Afghanistan. Les membres des Forces armées canadiennes et les anciens combattants ont, à chaque chapitre de notre histoire, assuré la sécurité des Canadiens. Ils ont accepté de servir aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Ils ont laissé leur famille derrière eux pendant des jours, des semaines, voire des mois. Ils ont combattu aux côtés de nos Alliés, faisant face aux tirs d'artillerie, aux missiles et aux bombes. Certains sont revenus du champ de bataille transformés à jamais. D'autres ne sont jamais revenus.

« Plus tôt cette année, nous avons commémoré les 80 années écoulées depuis la prise d'assaut de Juno Beach par plus de 14 000 Canadiens lors du jour J. Les pertes tragiques que nous avons subies, les sacrifices que nos troupes ont consentis et la victoire décisive remportée ce jour-là nous rappellent avec émotion le courage et le dévouement dont ils ont fait preuve.

« Les membres des Forces armées canadiennes continuent de servir notre pays encore aujourd'hui. Pensons entres autres à leurs interventions lorsque surviennent des incendies de forêt et des inondations, de même qu'à leur participation à des opérations de recherche et de sauvetage dans des endroits isolés, à la formation de nos amis ukrainiens et à la protection de notre pays et de notre continent. Lorsque nos partenaires et alliés aperçoivent l'unifolié sur un uniforme, ils y voient un héritage de courage qui assure la sécurité et la prospérité du monde. Cet héritage perdurera - par des épitaphes, des monuments historiques et commémoratifs, des récits de patriotisme ainsi que par notre souvenir.

« Chaque jour du Souvenir, il nous incombe de rendre hommage à ceux et celles qui ont servi notre patrie. Mais il s'agit également de notre devoir - une façon de reconnaître que nous leur serons toujours redevables. Lorsque les familles se réunissent pour se recueillir dans les petites et les grandes villes, devant les cénotaphes et dans les cimetières, lors de cérémonies et sur des terres sacrées, nous nous souvenons. Lorsque nos enfants lisent "Au champ d'honneur" ou entendent "Le dernier appel" pour la première fois, nous nous souvenons. Lorsque le pays prend le temps de s'arrêter à 11 heures, et que nous portons fièrement des coquelicots sur nos cœurs, nous nous souvenons.

« En ce jour du Souvenir, et chaque jour, rendons hommage aux anciens combattants et aux membres des Forces armées canadiennes. Portons la lumière du souvenir vers l'avenir. Grâce à eux, nous sommes aujourd'hui libres et vivons en paix.

« N'oublions jamais. »

