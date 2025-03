OTTAWA, ON, le 10 mars 2025 Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour du Commonwealth :

« Aujourd'hui, à l'occasion du Jour du Commonwealth, nous nous joignons aux autres membres du Commonwealth pour célébrer notre engagement à l'égard de la démocratie, de la paix et de la prospérité dans le monde.

« Représentant plus de 2,7 milliards de personnes réparties dans 56 pays - de l'Europe, l'Afrique et l'Asie jusqu'aux Caraïbes, aux Amériques et au Pacifique -, le Commonwealth est un forum important pour réaliser des progrès à l'égard de nos défis communs, comme la lutte contre les changements climatiques et la protection des droits de la personne. Cette année, le thème du Jour du Commonwealth, "Ensemble, nous prospérons", nous rappelle que c'est en travaillant ensemble que nous pouvons mieux relever les défis de notre époque et offrir un avenir meilleur aux prochaines générations.

« Les pays du Commonwealth ont fait de grands progrès pour ce qui est de défendre la démocratie et la primauté du droit, de faire avancer l'action climatique, de réaffirmer la nécessité de l'égalité entre les genres et de bâtir des économies plus fortes ensemble. Lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (en anglais seulement) qui s'est tenue à Samoa en octobre dernier, les dirigeants des pays du Commonwealth, ainsi que Sa Majesté le roi Charles III, ont renouvelé leur engagement à poursuivre ensemble ce travail important.

« Le Canada occupe un rôle important au sein du Commonwealth. En effet, le Canada est le deuxième plus grand donateur au Commonwealth et accueille l'Agence du Commonwealth pour l'enseignement. Située à Burnaby, en Colombie-Britannique, cette organisation intergouvernementale s'efforce d'offrir une éducation de qualité, économique et inclusive dans tous les pays du Commonwealth, pour que les femmes et les filles aient accès à plus de possibilités. En tant que fier membre souverain et indépendant du Commonwealth, le Canada se réjouit de travailler en collaboration avec ses partenaires pour bâtir un avenir meilleur et plus fort.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage les Canadiens à réfléchir à nos liens historiques et à en apprendre davantage au sujet de nos réalisations collectives. Continuons sur cette lancée afin d'offrir un avenir meilleur et plus prospère au Canada et à ses partenaires du Commonwealth. »

