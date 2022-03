OTTAWA, ON, le 14 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour du Commonwealth :

« Aujourd'hui, en ce Jour du Commonwealth, nous nous joignons aux autres membres du Commonwealth à travers le monde pour rendre hommage aux valeurs communes et aux liens étroits de coopération et d'amitié qui nous unissent.

« Le Commonwealth est composé de 54 pays représentant toutes les régions du monde - l'Europe, l'Afrique, l'Asie, les Caraïbes, les Amériques et le Pacifique - et un large éventail d'origines, de cultures et de langues. Dirigés par Sa Majesté la Reine Elizabeth II, les membres du Commonwealth travaillent ensemble pour faire avancer certains des enjeux les plus urgents à l'échelle mondiale, notamment la démocratie et la paix, la protection de l'environnement et le développement durable, le soutien aux femmes et aux filles de différentes origines, et les droits de la personne. Notre collaboration soutenue est essentielle au bien-être, à la prospérité et à la paix des quelque 2,5 milliards de personnes qui vivent dans les pays membres du Commonwealth.

« Le thème de cette année est "Assurer un avenir commun : connecter, innover, transformer" (en anglais seulement). Les liens de longue date entre les pays du Commonwealth continuent de nous aider à relever les défis qui se dressent devant nous et à faire progresser nos priorités communes en vue de bâtir un avenir meilleur. Le Canada est impatient de participer à la prochaine réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Kigali, au Rwanda.

« Le gouvernement collabore avec les pays du Commonwealth et ses partenaires internationaux pour faire face aux répercussions sanitaires, sociales et économiques de la pandémie et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte pendant la relance. Cela est particulièrement vrai pour les femmes et les filles, dont les contributions sont essentielles aux efforts de relance menés à l'échelle mondiale. Nous continuerons de leur donner les moyens d'agir grâce à des initiatives telles que le projet ICT Leadership for Women and Girls (en anglais seulement) du Commonwealth of Learning. Ce dernier, dont le siège est situé à Burnaby, en Colombie-Britannique, offre aux femmes des possibilités de s'épanouir à l'ère du numérique.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à célébrer le Jour du Commonwealth et à en apprendre davantage sur notre histoire commune, nos réalisations collectives et le rôle que joue le Canada au sein de cette importante organisation. Ensemble, nous continuerons de bâtir un avenir meilleur pour tous. »

