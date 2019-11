Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de Louis Riel

OTTAWA, le 16 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de Louis Riel :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Métis et à tous les Canadiens pour célébrer la vie et les réalisations de Louis Riel.

« Le leadership de Louis Riel a laissé une marque indélébile sur la Confédération canadienne. Fondateur du Manitoba, il était un champion de la Nation des Métis et un défenseur des droits des minorités. Son rêve d'une province juste et égale a ouvert la voie vers un pays meilleur et plus inclusif.

« Aujourd'hui, nous travaillons avec la Nation des Métis pour faire avancer ses priorités, notamment dans le cadre de l'Accord Canada-Nation métisse et des réunions du sommet annuel entre la Couronne et la Nation des Métis. Le gouvernement du Canada a réalisé des investissements sans précédent pour soutenir une stratégie d'éducation postsecondaire dirigée par la Nation des Métis, rendre hommage aux anciens combattants métis de la Deuxième Guerre mondiale et répondre aux besoins en logements des communautés métisses. Nous allons poursuivre notre collaboration afin d'améliorer véritablement la vie de tous les Métis.

« Alors que nous nous préparons à célébrer le 150e anniversaire de l'entrée de la Nation des Métis dans la Confédération, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir au rôle essentiel que les Métis ont joué, et continuent de jouer, pour bâtir un Canada meilleur. »

