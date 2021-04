OTTAWA, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la Terre :

« Aujourd'hui, nous soulignons le Jour de la Terre - une journée que les Canadiens célèbrent depuis 30 ans.

« Plus que jamais, la dernière année nous a rappelé l'importance de la nature. À travers le pays, les Canadiens se sont tournés vers la beauté naturelle qui les entoure. Le temps qu'ils ont passé dans un parc, à faire une promenade dans leur quartier ou à découvrir une nouvelle piste cyclable les a aidés à composer avec les conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19.

« Même si la lutte contre la pandémie reste notre priorité absolue, il ne faut pas perdre de vue l'urgence de la crise climatique. Les changements climatiques continuent de menacer notre santé, notre mode de vie et notre planète. Nous devons prendre des mesures audacieuses dès maintenant pour protéger l'environnement, bâtir un avenir plus sain et plus propre, et créer de nouveaux emplois et une économie plus forte.

« Le gouvernement du Canada continuera d'être un chef de file dans la lutte contre les changements climatiques. Depuis septembre seulement, nous avons investi 53,6 milliards de dollars dans la relance verte et l'action pour le climat. En décembre, nous avons publié notre plan climatique renforcé, intitulé "Un environnement sain et une économie saine", qui prévoit des investissements majeurs pour nous aider à lutter contre la crise climatique, à atteindre nos objectifs environnementaux et à créer une économie plus propre et plus compétitive. Ce plan permettra aux Canadiens d'opter plus facilement pour des véhicules à zéro émission et d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs maisons, en plus d'étendre le transport propre à travers le pays, notamment en électrifiant les réseaux de transport en commun. Il continuera de mettre un prix sur la pollution et de remettre plus d'argent dans les poches des gens, tout en aidant les entreprises canadiennes à créer des produits à faible teneur en carbone et à réduire leurs émissions. De plus, ce plan tire parti du pouvoir de la nature. Il mènera à la plantation de deux milliards d'arbres et la restauration d'espaces naturels, ce qui permettra de purifier l'air, de protéger nos terres et nos eaux, et de réduire la pollution pour les générations à venir. Grâce à ce plan, nous établirons une économie compétitive et axée sur la croissance propre qui profitera à tous, et nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous savons que ça prend un plan sérieux pour protéger l'environnement si on veut être sérieux pour créer des emplois, renforcer notre économie et faire croître la classe moyenne. C'est pourquoi, pas plus tard que cette semaine, le gouvernement a annoncé un nouveau financement pour l'Accélérateur net zéro qui stimulera l'innovation canadienne afin de concevoir des technologies carboneutres et d'attirer des investissements dans les entreprises canadiennes. Nous avons également proposé de réduire de 50 % le taux d'imposition des sociétés et des petites entreprises qui fabriquent des technologies à zéro émission.

« Les changements climatiques ne connaissent pas de frontières, et nous ne pouvons pas les affronter seuls. Au cours des deux prochains jours, je tiendrai des rencontres virtuelles avec le président Biden et d'autres dirigeants du monde entier à l'occasion du Sommet des dirigeants sur le climat. Ce sommet est une occasion importante de discuter de la nécessité urgente de prendre des mesures plus vigoureuses pour lutter contre les changements climatiques ainsi que des avantages économiques qui découlent de ces mesures.

« En tant que Canadiens, nous avons la chance d'être entourés par la nature. Nous avons le plus long littoral du monde ainsi que de magnifiques lacs, rivières et ruisseaux. Nous comptons près de 50 parcs nationaux et des dizaines de milliers d'espèces végétales et animales. Nous avons des montagnes majestueuses et de vastes étendues de prairies, de toundras et de forêts à couper le souffle. Nos paysages naturels ont façonné notre pays, et nous devons les protéger pour les générations futures. Continuons de prendre des mesures décisives et ambitieuses pour nous assurer de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une planète plus propre, plus saine et plus résiliente. »

