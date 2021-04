OTTAWA, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la bataille de la crête de Vimy :

« Il y a plus d'un siècle, lors d'un lundi de Pâques froid dans le nord de la France, des milliers de Canadiens se sont battus ensemble pour remporter l'une des victoires les plus marquantes de la Première Guerre mondiale.

« Ils étaient venus des quatre coins du Canada. Ils étaient des francophones, des anglophones, des Néo-Canadiens, des Canadiens noirs et des Autochtones. Nombre d'entre eux étaient de jeunes hommes à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Ils avaient le mal du pays, ils étaient épuisés, mais ils étaient courageux et unis dans leur combat en faveur de la paix, de la liberté et de la justice.

« Le 9 avril 1917 à l'aube, après avoir soigneusement planifié leur attaque, ils sont sortis de leurs tranchées et ont pris d'assaut la crête de Vimy. Selon plusieurs, c'était une forteresse imprenable. Des membres des quatre divisions du Corps canadien ont gravi les collines qui portaient les séquelles d'années de conflits, se battant côte à côte pour la première fois. Ils ne se sont arrêtés qu'après avoir remporté la victoire. Après quatre jours de bombardements et de tirs de mitrailleuse, dans la boue, ils avaient pris toute la crête et accompli ce qu'aucune armée alliée n'avait pu accomplir avant.

« La bataille de la crête de Vimy constitue un important chapitre de la Grande Guerre et de l'histoire de notre pays. Les Canadiens ont prouvé qu'ils formaient une force d'élite et ont contribué à perfectionner de nouvelles techniques de combat. Ils ont accompli davantage qu'un exploit militaire. Avec courage, détermination et ténacité, ils nous ont enseigné qu'ensemble, des gens ordinaires peuvent réaliser des choses extraordinaires. Et ce faisant, ils ont contribué à définir le Canada en tant que pays.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux courageux Canadiens qui ont combattu à la crête de Vimy. Près de 3 600 d'entre eux n'ont jamais revu leur foyer. Plus de 7 000 autres ont été blessés. Leurs sacrifices transcendent les époques et nous rappellent l'immense dette de gratitude que nous avons envers tous les Canadiens en uniforme, passés et présents, pour leur courage, leur dévouement et leur service.

« Nous nous souviendrons. »

