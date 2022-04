OTTAWA, ON, le 9 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la bataille de la crête de Vimy :

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des milliers de Canadiens qui ont combattu et donné leur vie lors de la bataille de la crête de Vimy.

« C'était en 1917, par un froid lundi de Pâques dans le nord de la France. Après avoir soigneusement planifié et préparé leur attaque, les soldats canadiens se sont lancés à l'assaut à travers la neige fondue, la boue et le feu des mitrailleuses afin de prendre la crête de Vimy. Venus d'un océan à l'autre, ces francophones, anglophones, Néo-Canadiens, Canadiens noirs et Autochtones ont livré bataille ensemble durant quatre jours pour remporter cette victoire décisive.

« La bataille de la crête de Vimy a marqué un tournant dans l'histoire du Canada. En effet, c'est à cette occasion que les quatre divisions du Corps canadien ont combattu ensemble pour la première fois, accomplissant ce qu'aucune armée alliée n'avait pu accomplir auparavant. Beaucoup d'entre eux étaient de jeunes hommes à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, unis dans leur lutte pour la justice, la paix et la liberté. De plus, certaines techniques de combat innovatrices mises en pratique à la crête de Vimy allaient contribuer à la victoire finale des Alliés un an et demi plus tard.

« Si le Canada est sorti victorieux à la crête de Vimy, il l'a fait au prix de lourdes pertes. Près de 3 600 Canadiens ont été tués, et plus de 7 000 autres ont été blessés. Cette bataille reste l'une des plus sanglantes de l'histoire militaire de notre pays.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage au courage et aux sacrifices de ceux qui ont combattu à la crête de Vimy. Nous avons une immense dette de gratitude envers eux comme envers tous les Canadiens en uniforme, passés et présents. Chaque jour, leur dévouement inébranlable et leur service protègent les valeurs fondamentales de paix, de liberté et de démocratie qui définissent notre pays.

« Nous nous souviendrons. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]