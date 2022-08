OTTAWA, ON, le 24 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance ukrainienne :

« Aujourd'hui, nous célébrons le Jour de l'indépendance ukrainienne. En ce jour de 1991, l'Ukraine a déclaré son indépendance en tant que nation. Aujourd'hui, 31 ans plus tard, les Ukrainiens luttent pour leur liberté face à l'invasion illégale et injustifiable de leur pays par la Russie.

« Malgré la brutalité de la Russie, les Ukrainiens n'ont jamais cessé de faire preuve de courage et de défendre leur patrie. Nous avons tous vu les images percutantes associées à cette guerre : des images de gens ordinaires qui protègent leur pays, des images de bénévoles qui apportent de la nourriture et de l'aide aux communautés, et des images de Canadiens d'origine ukrainienne qui envoient du soutien à leur pays.

« Les Ukrainiens ne défendent pas seulement leur pays; ils défendent les valeurs de liberté et de démocratie qui nous sont chères ici au Canada et dans de nombreux endroits dans le monde. Nous devons continuer d'unir nos efforts à ceux de nos alliés et partenaires pour offrir notre soutien indéfectible au peuple ukrainien. Le Canada a fourni un soutien sans précédent, notamment sous la forme d'une aide économique, de matériel militaire et de formation aux membres des forces armées ukrainiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER. Nous aidons également les Ukrainiens qui fuient la violence à trouver un refuge au Canada et nous travaillons avec nos partenaires pour leur offrir les services et le soutien dont ils ont besoin, comme des cours de langue et de l'aide pour s'inscrire à l'école, dès leur arrivée dans nos communautés.

« La relation entre le Canada et l'Ukraine repose sur des liens que les populations des deux pays entretiennent depuis des générations. Près de 1,4 million de personnes d'origine ukrainienne vivent aujourd'hui au Canada - la deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde. Le Canada a également été le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine et, depuis, nous travaillons aux côtés du peuple ukrainien pour l'aider à bâtir un pays sûr, démocratique et prospère. Les liens qui unissent nos populations sont indéfectibles.

« Je regrette que ce Jour de l'indépendance ukrainienne ne puisse être un véritable moment de célébration. Il peut toutefois être un moment de fierté : pour le pays que vous avez bâti, pour le peuple qui le protège avec courage et pour les valeurs qui nous sont chères. Ce soir, les édifices du Parlement seront illuminés des couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien afin de transmettre aux Ukrainiens le message suivant : vous n'êtes pas seuls. Les Canadiens sont à vos côtés. Et la chance vous sourira encore.

« Slava Ukraini! »

