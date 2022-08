OTTAWA, ON, le 14 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance du Pakistan :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés pakistanaises au Canada et dans le monde entier pour célébrer le 75e anniversaire de l'indépendance du Pakistan.

« Le Canada et le Pakistan entretiennent des relations de longue date, et cette année marque également le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Nous restons déterminés à lutter contre les changements climatiques, à faire progresser l'autonomie des femmes et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Nos pays continueront d'affermir la relation commerciale bilatérale et de favoriser les investissements pour que la population de nos deux pays puisse en bénéficier, et nous explorons de nouvelles possibilités de collaboration, notamment dans les secteurs de l'énergie propre et des technologies de l'information. De plus, le Canada reconnaît les efforts déployés par le Pakistan pour soutenir son programme de réinstallation des Afghans et se réjouit de poursuivre notre coopération.

« Nous célébrons en cette journée les liens étroits qui unissent les Canadiens et les Pakistanais. Les relations entre nos pays reposent sur des liens qu'entretiennent nos populations depuis des générations et, aujourd'hui, plus de 200 000 Canadiens d'origine pakistanaise vivent au Canada. À l'occasion de cet important anniversaire, j'invite tous les Canadiens à reconnaître les nombreuses et précieuses contributions que les Canadiens d'origine pakistanaise ont apportées ­- et continuent d'apporter - au tissu social, économique et culturel de notre pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance du Pakistan. »

