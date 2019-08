Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance du Pakistan

OTTAWA, le 14 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance du Pakistan :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté pakistanaise au Canada et à travers le monde pour célébrer le Jour de l'indépendance du Pakistan.

« Le Canada a établi des relations diplomatiques avec le Pakistan en 1947, peu de temps après que le Pakistan ait obtenu son indépendance. Depuis, nous entretenons une relation étroite, fondée sur les liens qui unissent nos citoyens. Aujourd'hui, plus de 215 000 Canadiens d'origine pakistanaise sont ici chez eux.

« Nous continuerons de travailler avec le Pakistan pour resserrer nos liens et faire avancer les enjeux qui sont importants pour les Canadiens et les Pakistanais. Nous pouvons notamment lutter contre la crise climatique, encourager les échanges et l'investissement, défendre les droits de la personne et promouvoir la paix et la sécurité.

« Aujourd'hui, célébrons les contributions importantes que la communauté pakistanaise a apportées à notre pays. Au nom du gouvernement du Canada, je transmets mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance du Pakistan, au Canada et à travers le monde. »

