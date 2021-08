OTTAWA, ON, le 14 août 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance du Pakistan :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté pakistanaise au Canada et ailleurs dans le monde pour célébrer le Jour de l'indépendance du Pakistan.

« Le Canada et le Pakistan entretiennent une relation durable et partagent de forts liens culturels qui reposent sur de nombreuses générations de relations entre leurs populations. De plus, les deux pays coopèrent étroitement à l'égard d'une grande diversité d'enjeux, tels que les changements climatiques, l'aide au développement et la sécurité régionale. De nos jours, ils travaillent de pair au sein de plusieurs organisations internationales, telles que les Nations Unies et le Commonwealth.

« Le Canada est impatient d'élargir sa coopération avec le Pakistan à l'égard d'enjeux régionaux et mondiaux et d'approfondir la relation bilatérale, notamment en ce qui concerne l'éducation, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ainsi que le commerce et l'investissement.

« Les Canadiens de descendance pakistanaise enrichissent notre tissu national depuis des générations, et les liens entre nos deux pays se renforcent au fil du temps.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui célèbrent le Jour de l'indépendance du Pakistan. »

