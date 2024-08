OTTAWA, ON, le 14 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance du Pakistan :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés pakistanaises au Canada et dans le monde entier pour célébrer le Jour de l'indépendance du Pakistan.

« Le Canada compte plus de 300 000 Canadiens d'origine pakistanaise qui font partie intégrante du tissu culturel de notre pays. Ils contribuent à faire du Canada le pays dynamique, diversifié et inclusif que nous sommes tous fiers d'appeler le nôtre.

« Ensemble, le Canada et le Pakistan ont fait avancer des priorités internationales essentielles, comme le maintien de la paix, la stabilité régionale et le renforcement de l'autonomie des femmes. En nous appuyant sur ces liens, nous pouvons unir nos efforts pour rendre nos pays plus prospères pour nos populations.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'Indépendance du Pakistan. »

