OTTAWA, ON, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés lettones du Canada et du monde entier pour célébrer le Jour de l'indépendance de la Lettonie.

« Ce jour a toujours été important pour les Lettons. La proclamation d'indépendance de la Lettonie en 1918 a marqué un nouveau départ pour le pays. Cependant, la Deuxième Guerre mondiale a entraîné l'annexion de la Lettonie par l'Union soviétique, ouvrant la voie à plus d'un demi-siècle de régime communiste. Au cours de cette période, la Lettonie a connu la propagande, les arrestations massives et l'oppression. Le Canada n'a jamais reconnu l'annexion de la Lettonie par l'Union soviétique et a été le premier pays du G7 à reconnaître le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991

« Depuis, le Canada et la Lettonie entretiennent des relations solides fondées sur des valeurs communes, notamment la démocratie, la liberté et la primauté du droit, ainsi que sur les liens étroits entre nos populations. Plus de 30 000 personnes d'origine lettone vivent au Canada et contribuent à rendre notre pays plus fort, plus prospère et plus inclusif.

« Le Canada a également été le premier pays à ratifier l'adhésion de la Lettonie à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 2004. Depuis 2017, le Canada dirige le Groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, déployant environ 540 militaires dans le cadre de l'opération REASSURANCE.

« Aujourd'hui, la Lettonie et le Canada collaborent de façon étroite dans le cadre de forums multilatéraux, notamment les Nations Unies, l'Organisation de coopération et de développement économiques et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Nous sommes également des partenaires commerciaux grâce à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, qui crée des possibilités et de bons emplois pour les gens des deux côtés de l'Atlantique. Le Canada continuera de travailler avec la Lettonie afin de renforcer notre relation bilatérale dynamique, réaffirmer notre engagement envers les mesures de défense et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et orientale et développer notre partenariat économique au profit des citoyens de nos deux pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de la Lettonie. »

