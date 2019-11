Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie

OTTAWA, le 18 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés lettones au Canada et à travers le monde pour célébrer le Jour de l'indépendance de la Lettonie.

« La Lettonie et le Canada entretiennent une relation solide fondée sur des liens étroits entre nos populations et sur des valeurs communes comme la démocratie, la liberté et la primauté du droit. Plus de 30 000 personnes d'origine lettone vivent au Canada et contribuent à rendre notre pays plus fort, plus prospère et plus inclusif.

« Le Canada a été le premier pays du G7 à reconnaître le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991 et l'un des premiers pays à ratifier le document d'accession de la Lettonie à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 2004. Nous poursuivrons notre proche collaboration dans le cadre des Nations Unies et de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, qui crée des bons emplois et de nouvelles opportunités pour les gens des deux côtés de l'Atlantique.

« L'année dernière, durant ma visite en Lettonie, j'ai eu la chance de réaffirmer la grande amitié qui unit nos deux pays ainsi que l'engagement du Canada à l'égard des mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe de l'Est et en Europe centrale. Le Canada dirige un groupement tactique multinational en Lettonie, dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN. Il contribue ainsi à maintenir la sécurité et la stabilité en Europe, en plus de resserrer les liens entre nos deux pays.

« Je suis impatient de travailler avec le premier ministre Arturs Krišjānis Kariņš et le président Egils Levits pour renforcer notre relation solide et créer de nouvelles opportunités pour les Canadiens et les Lettons.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de la Lettonie, ici au Canada et à travers le monde. »

