OTTAWA, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés lettones du Canada et du monde entier pour célébrer le Jour de l'Indépendance de la Lettonie.

« En 1991, le Canada est devenu le premier pays du G7 à reconnaître le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie. Depuis, nos deux pays entretiennent une amitié unique, fondée sur la coopération et des valeurs communes.

« Le Canada et la Lettonie sont d'importants partenaires sur la scène internationale. Nous travaillons ensemble pour défendre la paix et la démocratie, faire progresser les droits de la personne et accroître le commerce afin de créer des emplois et d'assurer la prospérité économique de nos populations. Cela inclut notamment notre collaboration au sein des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de l'Organisation mondiale du commerce. En 2017, la Lettonie a été le premier État membre de l'Union européenne à ratifier l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, qui permet encore aujourd'hui de créer des opportunités pour les gens et les entreprises des deux côtés de l'Atlantique.

« Face à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le Canada et la Lettonie se tiennent aux côtés du peuple ukrainien et travaillent avec d'autres Alliés pour rétablir la paix en Europe de l'Est. En Lettonie, le Canada dirige la Brigade multinationale de l'OTAN, au sein de laquelle nos soldats font front commun pour défendre le flanc est de l'Alliance. Et dans le cadre de l'opération REASSURANCE, notre plus importante mission active à l'étranger, nous continuerons de renforcer les capacités de dissuasion et de défense de l'OTAN dans la région. Alors que nous intensifions ces efforts, je remercie la Lettonie de son hospitalité soutenue à l'égard du personnel des Forces armées canadiennes en affectation dans le pays.

« En ce Jour de l'indépendance de la Lettonie, nous célébrons les liens étroits qui unissent nos deux pays. Chaque jour, plus de 30 000 personnes d'origine lettone qui vivent au Canada contribuent de manière importante à la prospérité et à la diversité de notre pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'Indépendance de la Lettonie.

« Priecīgu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu! »

