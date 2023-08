OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour de l'indépendance de l'Inde :

« Aujourd'hui, je me joins à la population de l'Inde et aux communautés indo-canadiennes de tout le pays pour célébrer le Jour de l'Indépendance de l'Inde.

« Les relations entre le Canada et l'Inde reposent sur des liens solides et de longue date entre nos populations. Le Canada compte l'une des plus grandes diasporas indiennes au monde. En effet, près de 1,4 million de personnes d'origine indienne vivent dans nos communautés d'un océan à l'autre. Ces communautés font partie intégrante de l'identité nationale du Canada, et nous reconnaissons aujourd'hui leurs précieuses contributions, passées et présentes, qui ont rendu notre pays plus fort, plus prospère et plus inclusif.

« L'Inde, la plus grande démocratie du monde, est - et continuera d'être - un partenaire clé pour le Canada dans la promotion de nos valeurs communes de démocratie, de pluralisme et de progrès. Nous sommes déterminés à tirer parti de cette riche histoire de collaboration, notamment à l'heure de la présidence indienne du G20 cette année. À l'avenir, à mesure que le Canada renforce sa présence dans la région dans le cadre de sa Stratégie pour l'Indo-Pacifique, nous continuerons de collaborer afin de défendre l'ordre international fondé sur des règles, de promouvoir le multilatéralisme et de renforcer nos liens économiques au profit des populations de nos deux pays et de la région dans son ensemble.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'Indépendance de l'Inde. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]