OTTAWA, ON, le 15 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour de l'indépendance de l'Inde :

« Il y a soixante-quinze ans jour pour jour, l'Inde a obtenu son indépendance et est devenue la plus grande démocratie au monde. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de réfléchir à l'extraordinaire influence qu'ont eue le peuple, l'histoire et la culture de l'Inde sur le reste du monde depuis 1947. Nous nous joignons au peuple indien et aux communautés indo-canadiennes pour célébrer cet anniversaire très important.

« Le Canada et l'Inde entretiennent depuis longtemps des relations étroites et florissantes qui reposent sur des valeurs communes comme la démocratie ainsi que sur des liens forts entre nos populations. En effet, plus de 1,4 million de personnes de descendance indienne vivent aujourd'hui au Canada. Notre pays est plus fort, plus diversifié et plus inclusif grâce aux nombreuses contributions importantes que ces personnes ont apportées et continuent d'apporter aujourd'hui.

« De nos jours, nos deux pays travaillent de près dans un éventail de domaines prioritaires, dont la science et la technologie, la finance et l'éducation. L'avancement d'une région indo-pacifique libre et ouverte, la lutte contre les changements climatiques et le renforcement du commerce mondial représentent également des domaines d'intérêt commun pour nos deux pays. Nous continuerons de resserrer notre partenariat, pour le bien des gens du Canada et de l'Inde.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux à toutes les personnes qui célèbrent le Jour de l'indépendance de l'Inde au Canada et ailleurs dans le monde. »

