OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour de l'indépendance de l'Arménie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés arméniennes au Canada et partout dans le monde pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance de l'Arménie.

« Le Canada a été l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître l'indépendance de l'Arménie en 1992. Depuis, nos deux pays entretiennent une relation fondée sur des liens étroits entre nos populations, étant donné que plus de 60 000 Canadiens d'origine arménienne vivent actuellement au Canada. Le Canada et l'Arménie travaillent ensemble pour faire avancer des priorités communes, tant sur le plan bilatéral qu'au sein d'institutions multilatérales comme les Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation internationale de la Francophonie.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à resserrer davantage nos relations bilatérales, à soutenir le renforcement de la démocratie en Arménie et à contribuer à un développement économique qui profite à tous. En juin, nous avons annoncé que le Canada ouvrirait en Arménie une ambassade à part entière comptant un ambassadeur résident. Alors que nous marquons cette année le 30e anniversaire de nos relations diplomatiques, nous sommes impatients de renforcer les liens personnels, culturels et économiques qui unissent nos populations.

« Aujourd'hui, nous réfléchissons également aux répercussions de la montée des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur les populations de la région. Le Canada soutient le cessez-le-feu et les efforts diplomatiques déployés pour maintenir la paix.

« Cet anniversaire nous donne l'occasion de célébrer la longue et fière histoire de l'Arménie, sa riche culture et les nombreuses contributions de sa population. Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux aux Canadiens d'origine arménienne et au peuple arménien. »

