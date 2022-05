OTTAWA, ON, le 4 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom Ha'atzmaut, le Jour de l'indépendance d'Israël :

« Ce soir, nous nous joignons aux Israéliens, aux communautés juives et à de nombreuses autres personnes au Canada et dans le monde pour célébrer le 74e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël.

« Le Canada est fier d'avoir été l'un des premiers pays à reconnaître officiellement Israël en 1948. Nos deux pays, qui ont établi des liens diplomatiques en 1949, sont des amis, des alliés et de proches partenaires depuis plus de 70 ans, collaborant notamment au sein de diverses organisations internationales. Nous continuerons de nous opposer aux efforts visant à isoler Israël dans les tribunes internationales et de nous dresser contre toute atteinte aux valeurs que nous partageons.

« En ce jour, nous célébrons les liens étroits entre nos populations et les valeurs communes qui unissent nos deux pays. Nous reconnaissons également les contributions importantes que les Canadiens d'origine israélienne ont apportées - et continuent d'apporter - au Canada.

« Le Canada continue de lutter contre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes, en tout temps et en tout lieu, notamment en appuyant le travail essentiel de l'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, l'honorable Irwin Cotler. Nous continuerons également de soutenir et de promouvoir la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, que nous avons adoptée en 2019 dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme.

« Nous condamnons les attentats terroristes commis ces dernières semaines contre des civils israéliens. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement envers une relation continue, prospère et précieuse entre les populations d'Israël et du Canada, ainsi qu'envers une paix durable au Moyen-Orient.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite Yom Ha'atzmaut Sameach à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance d'Israël. »

