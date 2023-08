OTTAWA, ON, le 1 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'émancipation :

« Aujourd'hui, en ce Jour de l'émancipation, nous soulignons tous ensemble la douloureuse histoire de l'esclavage au Canada et ailleurs dans le monde et nous renouvelons notre engagement à bâtir une société plus juste, inclusive et équitable pour tous.

« Le 1 août 1834, la Slavery Abolition Act (loi sur l'abolition de l'esclavage) est entrée en vigueur, menant à la libération de plus de 800 000 esclaves africains au Canada, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Depuis lors, les gens du monde entier unissent leurs voix lors du Jour de l'émancipation pour souligner le courage, la détermination et la résilience incroyables des communautés noires qui se sont battues pour leur liberté et pour la justice.

« L'héritage de l'esclavage existe encore aujourd'hui sous la forme de traumatismes intergénérationnels ainsi que du racisme et de la haine contre les Noirs. Pour corriger les inégalités qui perdurent et bâtir un Canada meilleur pour les prochaines générations, le gouvernement fédéral modernise la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et crée le tout premier Plan d'action national de lutte contre la haine. Ces initiatives s'appuient sur d'autres mesures concrètes qui changent déjà réellement les choses. Pensons notamment à l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, qui aide à outiller les organisations dirigées par des Noirs. De plus, en travaillant autour des thèmes de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, que le Canada a reconnue en 2018, nous bâtirons un pays où chacun peut s'épanouir, quelle que soit sa race, sa religion ou son ethnicité.

« En ce Jour de l'émancipation, nous soulignons et célébrons les remarquables contributions que les personnes d'ascendance africaine et tous ceux qui ont été soumis à l'esclavage ou ont souffert de ses répercussions durables ont apportées au Canada. Dans le milieu des sciences, des affaires, du droit, des sports, des arts et du divertissement, les communautés noires ont contribué et contribuent encore aujourd'hui au tissu de notre pays, et ce, de manière importante. J'encourage chacun de vous à réfléchir à l'histoire de l'esclavage et du racisme contre les Noirs au Canada ainsi qu'à leurs répercussions intergénérationnelles sur les personnes d'ascendance africaine. Ensemble, nous pouvons - et nous allons - bâtir un avenir meilleur pour tous. »

