OTTAWA, ON, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif du génocide arménien, qu'on appelle également Medz Yeghern :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés arméniennes du Canada et du monde entier pour marquer le Jour commémoratif du génocide arménien. Nous réfléchissons aux atrocités commises contre le peuple arménien de 1915 à 1923 et nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie comme de tous ceux qui ont enduré des souffrances inimaginables.

« Nous sommes également solidaires des descendants des victimes et de tous ceux qui continuent à vivre avec le traumatisme intergénérationnel causé par cette tragédie impensable. Leur force et leur résilience nous rappellent notre responsabilité collective de nous opposer à la haine sous toutes ses formes, en tout temps et en tout lieu. Chacun mérite de vivre sa vie à l'abri de la stigmatisation, de la persécution et de la discrimination.

« Au Canada, le mois d'avril est le Mois de la commémoration, de la condamnation et de la prévention du génocide. C'est l'occasion pour les Canadiens de se souvenir de toutes les victimes de génocide dans le monde, de dénoncer la haine à l'origine de ces tragédies et de réfléchir à la façon dont nous pouvons les prévenir à l'avenir. Le Canada s'opposera toujours à l'injustice, à l'intolérance et à la xénophobie, et nous continuerons de promouvoir la paix et la justice pour tous.

« Alors que nous soulignons le Jour commémoratif du génocide arménien, j'invite tous les Canadiens à se renseigner sur ce sombre chapitre de l'histoire de l'humanité, à rendre hommage aux victimes et à se montrer solidaires de la communauté arménienne, y compris des Canadiens d'origine arménienne qui continuent de faire du Canada le pays fort et inclusif que nous connaissons. Grâce à la sensibilisation et au dialogue, nous pouvons éviter que de telles atrocités se reproduisent et bâtir un monde exempt de préjugés. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

