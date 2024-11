Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour commémoratif de l'Holodomor

OTTAWA, ON, le 24 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif de l'Holodomor :

« En 1932 et 1933, le régime totalitaire soviétique de Joseph Staline a lancé une campagne de famine dans toute l'Ukraine.

« L'Holodomor, une famine calculée et délibérée, était une véritable honte. Son nom, qui signifie "mort par la faim", reste un rappel troublant des millions d'Ukrainiens innocents qui ont été arrêtés, déportés ou exécutés dans le cadre d'un génocide destiné à briser leur volonté. Un génocide qui a ravagé la campagne ukrainienne et tué des hommes, des femmes et des enfants qui essayaient simplement de vivre leur vie. Un génocide qui a tenté d'effacer l'identité ukrainienne.

« Face à ces horreurs, les Ukrainiens ont tenu bon et ont protégé leur langue, leur culture et leur identité. En 1991, après des décennies d'oppression sous le régime soviétique, l'Ukraine a obtenu son indépendance. Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître la liberté de l'Ukraine.

« Le régime soviétique a tenté de cacher les faits entourant l'Holodomor, et la Russie nie encore tout génocide. Mais nous nous en souvenons, et il appartient à chacun d'entre nous de veiller à ce que les récits de l'Holodomor ne soient jamais effacés.

« Le Canada contribue à préserver la mémoire des victimes de l'Holodomor et à lutter contre le déni de ces atrocités. Lors de ma visite en Ukraine plus tôt cette année, j'ai annoncé que le Canada appuiera l'achèvement du musée national du génocide de l'Holodomor à Kyiv.

« Lorsque le Canada a reconnu l'indépendance de l'Ukraine, nous savions alors - et nous le réaffirmons aujourd'hui - que l'Ukraine doit rester libre et indépendante, et que son avenir doit être décidé par son propre peuple. Alors que la Russie poursuit son invasion brutale et à grande échelle de l'Ukraine, le Canada est prêt à aider l'Ukraine jusqu'à la victoire. L'esprit ukrainien est inébranlable, et le soutien du Canada à l'Ukraine est indéfectible.

« J'encourage tous les Canadiens à réfléchir aux vies innocentes perdues pendant l'Holodomor. Soyons solidaires des communautés ukrainiennes du Canada et du monde entier. L'indépendance durement acquise par l'Ukraine ne lui sera pas retirée.

« Vichna yim pamyat. »

