OTTAWA, ON, le 26 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif de l'Holodomor :

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des millions de personnes innocentes en Ukraine qui ont souffert ou sont mortes aux mains du régime totalitaire soviétique de Joseph Staline pendant l'Holodomor.

« L'Holodomor était une campagne de famine systémique et odieuse menée délibérément aux quatre coins de l'Ukraine en 1932 et 1933. Le régime soviétique a affamé des millions d'Ukrainiens, volé leurs terres et saisi leurs récoltes. Le régime a arrêté, déporté ou exécuté des Ukrainiens dans le cadre d'un génocide visant à réprimer leurs droits et leur identité et à détruire leurs aspirations à une Ukraine libre et indépendante.

« Face à cette cruauté, les Ukrainiens ont réussi à conserver leur langue et leur culture et se sont battus sans relâche pour obtenir leur indépendance en 1991, après presque 70 ans sous le contrôle du régime soviétique. Jusqu'à son effondrement, le régime soviétique a nié les atrocités de l'Holodomor, et la communauté internationale n'a pas eu connaissance des souffrances endurées par les Ukrainiens pendant plus de cinq décennies. La Russie ne reconnaît toujours pas l'Holodomor comme un génocide.

« Les Ukrainiens sont résilients. La force et le courage dont ils font preuve face à l'invasion brutale et injustifiable de leur pays par le régime russe continuent de nous inspirer. Tout comme les générations qui l'ont précédé, le peuple ukrainien n'abandonnera pas la vision d'un pays libre et indépendant qu'il nourrit depuis des siècles. Le gouvernement du Canada continuera d'apporter un soutien indéfectible aux Ukrainiens qui défendent leur pays et nos valeurs communes, dont la démocratie et le respect des droits de la personne. Nous défendrons toujours ce qui est juste afin de bâtir un monde meilleur pour tous.

« Aujourd'hui, nous devons tous nous souvenir du génocide de l'Holodomor tel qu'il s'est produit, en tirer des leçons et honorer ceux qui ont perdu la vie. En ce jour solennel, je me joins aux Ukrainiens, ici au Canada et dans le monde entier, pour me souvenir d'eux, faire mon deuil et soutenir les gens qui défendent leur pays et nos valeurs communes. »

