OTTAWA, ON, le 28 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif de l'Holodomor :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés ukrainiennes au Canada et à travers le monde pour nous rappeler les millions de personnes qui ont souffert et péri lors de l'Holodomor.

« En 1932 et 1933, le régime soviétique totalitaire de Joseph Staline a provoqué une famine dévastatrice en Ukraine. Ce génocide visait à détruire la détermination du peuple ukrainien, à effacer son identité et à anéantir ses espoirs de liberté et d'indépendance. Des millions de personnes sont mortes de faim, dont de nombreux enfants. D'autres ont été arrêtées, déportées ou exécutées dans le cadre de cette campagne brutale.

« Devant une telle cruauté, les Ukrainiens ont persisté. Ils se sont accrochés fermement à leur langue et à leur culture, malgré les nombreuses tentatives du régime de les réprimer et de les persécuter. En 1991, après plus d'un demi-siècle d'oppression sous le règne soviétique, l'Ukraine a remporté son indépendance.

« Pendant des décennies, la cruelle réalité de l'Holodomor a été réfutée et la souffrance du peuple ukrainien a été cachée au reste du monde. C'est notre responsabilité de nous souvenir des histoires des disparus et des familles qui ont souffert. Nous devons accepter ces vérités difficiles et nous engager à agir dès que nous voyons que des droits de la personne sont menacés.

« En cet anniversaire solennel, j'encourage tous les Canadiens à se souvenir des victimes de l'Holodomor et à reconnaître les contributions des Canadiens d'origine ukrainienne à bâtir un pays meilleur pour nous tous. Je réitère également le soutien inébranlable du Canada à l'égard de la liberté et de l'indépendance de l'Ukraine.

« Vichna Yim Pamyat. »

