OTTAWA, ON, le 23 nov. 2021

« Après avoir été aux prises pendant 19 mois avec une pandémie comme il n'en arrive qu'une fois par siècle, les Canadiens ont choisi d'aller de l'avant en septembre. Ils ont donné aux parlementaires la directive claire de travailler de concert pour mettre un terme à la crise de la COVID-19 et trouver des solutions concrètes qui permettront de bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. Le gouvernement du Canada a écouté les Canadiens, et nous sommes prêts à terminer la lutte contre la COVID-19, à prendre des mesures fermes contre les changements climatiques, à rendre le coût de la vie plus abordable, à avancer sur la voie commune de la réconciliation, à redonner aux gens les moyens de devenir propriétaires, à créer des emplois et à faire croître la classe moyenne.

« Pour bâtir un avenir meilleur, il faut d'abord maîtriser la pandémie et mener à terme notre campagne de vaccination. Ensemble, nous avons fait des progrès. En effet, plus de 86 % des Canadiens admissibles sont entièrement vaccinés, et nous avons rendu la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux et tous les employés qui travaillent dans les secteurs d'activité sous réglementation fédérale. De plus, au Canada, tous les voyageurs à bord des avions, des trains et des navires de croisière doivent être vaccinés. La semaine dernière, Santé Canada a approuvé la vaccination pour les enfants âgés de cinq à onze ans, et le gouvernement procède à l'acquisition de la nouvelle génération de vaccins et de doses de rappel contre la COVID-19. En continuant d'encourager tous les Canadiens admissibles à se faire vacciner contre la COVID-19, nous bâtirons un avenir plus sain et renforcerons le système de soins de santé. En outre, le gouvernement apportera un soutien renforcé à tous les Canadiens en prenant des mesures pour éliminer les procédures retardées en raison de la COVID-19, renforcer les soins de longue durée et améliorer l'accès aux services de santé mentale et aux traitements contre les dépendances. Nous protégerons ainsi la sécurité et la santé des Canadiens dès maintenant et pendant les années à venir.

« À mesure que nous tournons la page sur la pandémie, nous devons rebâtir l'économie pour qu'elle fonctionne réellement pour tout le monde. Pour ce faire, le gouvernement continuera d'accorder la priorité aux Canadiens et d'investir dans leur avenir. Cela exige de s'attaquer à l'augmentation du coût de la vie et de prendre des mesures en faveur du logement abordable et de la garde des jeunes enfants. Nous allons contribuer à redonner aux Canadiens les moyens de devenir propriétaires grâce à l'assouplissement de l'Incitatif à l'achat d'une première propriété, à un nouveau programme de location avec option d'achat et à la réduction des frais de clôture que doivent assumer les acheteurs d'une première propriété. Le soutien offert aux familles rendra le coût de la vie plus abordable pour la classe moyenne et pour les gens qui travaillent fort afin d'en faire partie. Pour cette raison, ces derniers mois, nous avons signé neuf ententes relatives à la garde des jeunes enfants avec des provinces et territoires. Ces ententes réduiront de moitié les frais de garde au cours de l'année à venir dans la plupart des provinces et territoires, permettront d'offrir des centaines de milliers de nouvelles places dans les services de garde au pays et créeront un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dont le coût sera en moyenne de 10 $ par jour pour les parents qui travaillent fort. Le gouvernement du Canada mènera à terme son initiative visant à mettre en place des services de garde à 10 $ par jour et continuera à rendre la vie meilleure et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Pour bâtir une économie plus résiliente, créer des emplois et faire croître la classe moyenne, le Canada doit prendre des mesures fermes et audacieuses afin de lutter contre les changements climatiques. Pour cette raison, nous entreprenons de plafonner et de réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier, d'investir dans le transport en commun et d'exiger la vente de véhicules à zéro émission. Nous disposons des matières premières et de la main-d'œuvre qualifiée nécessaires pour fabriquer les produits propres dont le monde a besoin pour réduire la pollution et créer une économie verte. Le gouvernement du Canada va continuer d'investir dans nos travailleurs et notre industrie pour créer l'économie de l'avenir, tout en prenant des mesures pour assainir l'air que nous respirons et protéger les Canadiens contre les phénomènes météorologiques extrêmes. Ensemble, nous devons en faire davantage, plus rapidement, dans la lutte contre les changements climatiques, non seulement pour protéger notre environnement, mais pour faire croître notre économie de façon à ne laisser aucun travailleur pour compte.

« Tous les Canadiens méritent de se sentir en sécurité dans leur communauté, mais la violence par arme à feu est en hausse dans les grandes villes canadiennes. Nous avons déjà pris des mesures fermes en matière de contrôle des armes à feu, mais il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi nous tablerons sur les progrès accomplis afin d'instaurer le rachat obligatoire des armes à feu de style armes d'assaut tout en collaborant avec les provinces et les territoires qui souhaitent interdire les armes de poing.

« Le gouvernement continuera également à veiller à ce que tous les Canadiens soient en sécurité et aient la chance d'avancer, peu importe leur genre, la personne qu'ils aiment, leur origine, leur langue, leur foi et la couleur de leur peau. Nous allons continuer à lutter contre le racisme, le sexisme et la discrimination systémiques dans nos communautés et à accroître l'autonomie des Canadiens noirs, des Canadiens racisés ainsi que des peuples autochtones. De plus, nous défendrons les communautés LGBTQ2 en procédant à l'interdiction des thérapies de conversion, et nous protégerons nos deux langues officielles et en ferons la promotion, au Québec comme ailleurs.

« Cependant, pour créer un Canada inclusif et équitable, il faut absolument avancer plus rapidement sur la voie commune de la réconciliation. Les Canadiens ont été horrifiés par la découverte de sépultures non identifiées près d'anciens pensionnats autochtones. En tant que pays et en tant que gouvernement, nous devons continuer à faire la lumière sur ces tragédies pour redresser les torts du passé et aller de l'avant dans un esprit de réconciliation, pour le bien de tous. Le gouvernement du Canada continuera à soutenir les peuples autochtones des communautés touchées en investissant dans une stratégie de santé mentale et de bien-être fondée sur les distinctions. Par ailleurs, il donnera suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et nommera un interlocuteur spécial qui fera progresser la justice à l'égard des séquelles causées par les pensionnats. En outre, le gouvernement accélérera le travail avec ses partenaires autochtones afin de répondre à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et il veillera à ce que les personnes lésées par le Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations reçoivent une indemnisation juste et équitable. Ensemble, nous éliminerons les lacunes auxquelles beaucoup trop de communautés inuites, métisses et des Premières Nations sont encore confrontées aujourd'hui et nous bâtirons un avenir meilleur et équitable.

« Enfin, le gouvernement reconnaît que nous vivons dans un monde profondément interdépendant. La pandémie a illustré l'importance de travailler avec nos partenaires internationaux pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Qu'il s'agisse de lutter contre la crise climatique, de protéger les chaînes d'approvisionnement qui créent de bons emplois pour la classe moyenne ou encore de prendre des mesures pour consolider la paix et la sécurité dans le monde, le Canada demeurera un chef de file sur la scène internationale.

« Alors que nous rebâtissons en mieux à la suite de la pandémie de COVID-19, les Canadiens s'attendent à ce que les parlementaires collaborent et réalisent leurs priorités. Le gouvernement du Canada s'engage à continuer d'accorder la priorité aux Canadiens tandis que nous bâtissons un avenir plus propre et plus sain. Ensemble, nous continuerons à faire avancer le Canada, pour le bien de tous. »

