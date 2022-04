OTTAWA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 96e anniversaire de Sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Canada :

« Aujourd'hui, je me joins à des millions de gens au Canada et dans le monde entier pour célébrer le 96e anniversaire de Sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Canada.

« Le leadership de Sa Majesté et son engagement inébranlable à l'égard de notre pays et du Commonwealth sont un exemple pour tous. Au cours de ses 70 années de règne, elle a soutenu les Canadiens et servi avec grâce, dignité et sagesse. Elle était présente lors de moments charnières pour le Canada, notamment à la signature de la proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, dont nous avons célébré le 40e anniversaire cette semaine.

« Le mois dernier, lors de ma visite au Royaume-Uni, j'ai eu le plaisir d'être reçu en audience par Sa Majesté au château de Windsor et je l'ai remerciée d'avoir été une force stabilisatrice tout au long de la pandémie. Au moment où nous soulignons l'anniversaire de Sa Majesté ainsi que son jubilé de platine historique, cette année, je sais que sa force, sa détermination et son dévouement demeureront pour nous une source d'inspiration.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à Sa Majesté un très joyeux anniversaire et lui offre mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Nous la remercions d'avoir consacré sa vie au service de notre pays. »

